Армения назвала число погибших мирных жителей в Карабахе
В результате ударов Азербайджана, нанесенных по населенным пунктам в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, погибли 19 мирных жителей, 80 ранены, более 2700 единиц имущества и инфраструктуры повреждены, заявило министерство иностранных дел Армении в своем telegram-канале.
«По состоянию на 4 октября, в общей сложности были убиты 19 мирных жителей, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 11 мужчин», — говорится в сообщении. Из 80 пострадавших 60 человек получили тяжелые травмы – 48 мужчин и 12 женщин.
Армянская сторона информирует, что с 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 60 гражданским поселениям в Карабахе.
По данным МИД Азербайджана на 4 октября, в результате обстрелов с армянской стороны погибли 24 азербайджанских мирных жителя, 111 получили ранения.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.
Нагорный Карабах в 1991 г. объявил себя независимой от Азербайджана республикой. Армения поддерживает населенную армянами территорию в экономическом и военном плане. После обострения конфликта Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании независимости НКР. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».