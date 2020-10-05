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Армения назвала число погибших мирных жителей в Карабахе

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В результате ударов Азербайджана, нанесенных по населенным пунктам в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, погибли 19 мирных жителей, 80 ранены, более 2700 единиц имущества и инфраструктуры повреждены, заявило министерство иностранных дел Армении в своем telegram-канале.

«По состоянию на 4 октября, в общей сложности были убиты 19 мирных жителей, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 11 мужчин», — говорится в сообщении. Из 80 пострадавших 60 человек получили тяжелые травмы – 48 мужчин и 12 женщин.

Армянская сторона информирует, что с 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 60 гражданским поселениям в Карабахе.

По данным МИД Азербайджана на 4 октября, в результате обстрелов с армянской стороны погибли 24 азербайджанских мирных жителя, 111 получили ранения. 

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.

Нагорный Карабах в 1991 г. объявил себя независимой от Азербайджана республикой. Армения поддерживает населенную армянами территорию в экономическом и военном плане. После обострения конфликта Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании независимости НКР. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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