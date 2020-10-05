Глава РПЛ допустил закрытие трибун из-за коронавируса

«Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун», — сказал Прядкин.