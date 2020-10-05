Глава РПЛ допустил закрытие трибун из-за коронавируса
Российская премьер-лига может вернуться к проведению матчей без зрителей из-за эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на главу лиги Сергея Прядкина.
«Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун», — сказал Прядкин.
В России за последние сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Умерли за день 117 пациентов, выздоровел 3181 человек. Вчера, 4 октября, оперштаб сообщил о 10 499 новых заболевших. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев.
1 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск зрителей на матчи под эгидой организации в количестве 30% от общей вместимости стадиона. Болельщики смогут вернуться на трибуны при условии согласия местных властей.