Российские клубы узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
Действующий чемпион России по футболу санкт-петербургский «Зенит» проведет матчи с немецкой «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге» в рамках группы F Лиги чемпионов. Трансляция жеребьевки велась на сайте УЕФА.
Соперниками вице-чемпиона России «Локомотива» стали немецкая «Бавария», испанский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». Московский клуб выступит в группе A.
В свою очередь, «Краснодар» в первом в своей истории групповом раунде Лиги чемпионов встретится с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». Бронзовый призер Российской премьер-лиги сыграет в группе Е.
Календарь игр российских клубов в турнире станет известен позднее.