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Число пострадавших в ходе протестов в Киргизии превысило сотню

Ведомости

Количество пострадавших в ходе столкновений между сотрудниками полиции и демонстрантами в Бишкеке превысило 100 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 00.00 часов по местному времени в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, 40 из которых являются сотрудниками силовых структур. В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, еще по семь пострадавших направлено в Чуйскую областную больницу и Национальный хирургический центр. В Горбольницу №1 поступило двое пострадвших.

В пресс-службе добавили, что среди пострадавших имеются люди с тяжедыми травмами. «2 пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации, состояние врачами оценивается как тяжелое», — указано в сообщении. Информация о погибших в настоящее время отсутствует.

Кроме того, демонстранты напали на фельдшера Центра экстренной медицины в Бишкеке — она была госпитализирована, а также разбили две машины скорой помощи. В связи с этим в ведомстве призвали демонстрантов не нападать на медицинский персонал, который спасает им жизни.

«Не трогайте работников скорой медицинской помощи, они же в стараются вам помочь, спасти ваши жизни», — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Киргизии начались сегодня после объявления итогов парламентских выборов, их организовали сторонники партий, которые не набрали достаточного количества голосов для того, чтобы пройти в парламент. В ходе протестов были зафиксированы стычки с полицией, в ходе одного из инцидентов демонстранты применили против правоохранителей «коктейль Молотова».

Для урегулирования ситуации президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обещал провести завтра встречу с лидерами всех политических партий, которые приняли участие в парламентских выборах, прошедших в стране 4 октября.

Ранее по теме: Президент Киргизии встретится с лидерами партий на фоне протестов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных