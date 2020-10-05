Число пострадавших в ходе протестов в Киргизии превысило сотню
Количество пострадавших в ходе столкновений между сотрудниками полиции и демонстрантами в Бишкеке превысило 100 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.
В ведомстве рассказали, что по состоянию на 00.00 часов по местному времени в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, 40 из которых являются сотрудниками силовых структур. В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, еще по семь пострадавших направлено в Чуйскую областную больницу и Национальный хирургический центр. В Горбольницу №1 поступило двое пострадвших.
В пресс-службе добавили, что среди пострадавших имеются люди с тяжедыми травмами. «2 пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации, состояние врачами оценивается как тяжелое», — указано в сообщении. Информация о погибших в настоящее время отсутствует.
Кроме того, демонстранты напали на фельдшера Центра экстренной медицины в Бишкеке — она была госпитализирована, а также разбили две машины скорой помощи. В связи с этим в ведомстве призвали демонстрантов не нападать на медицинский персонал, который спасает им жизни.
«Не трогайте работников скорой медицинской помощи, они же в стараются вам помочь, спасти ваши жизни», — подчеркнули в министерстве.
Протесты в Киргизии начались сегодня после объявления итогов парламентских выборов, их организовали сторонники партий, которые не набрали достаточного количества голосов для того, чтобы пройти в парламент. В ходе протестов были зафиксированы стычки с полицией, в ходе одного из инцидентов демонстранты применили против правоохранителей «коктейль Молотова».
Для урегулирования ситуации президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обещал провести завтра встречу с лидерами всех политических партий, которые приняли участие в парламентских выборах, прошедших в стране 4 октября.