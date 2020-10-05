Число пострадавших в ходе протестов в Киргизии превысило сотню

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 00.00 часов по местному времени в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, 40 из которых являются сотрудниками силовых структур. В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, еще по семь пострадавших направлено в Чуйскую областную больницу и Национальный хирургический центр. В Горбольницу №1 поступило двое пострадвших.