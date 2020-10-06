ФАС назвала цену одной дозы российской вакцины от коронавируса
Стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 000 руб., заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает ТАСС. Глава антимонопольного ведомства пояснил, что в настоящее время тариф еще не установлен, однако цена вакцины точно будет меньше 1 000 руб.
«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — сказал Артемьев.
По словам Артемьева, ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса. Цена для России будет самой низкой в пределах референтных стран.
«Лекарства — в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим», — добавил глава ФАС. он (цитата по «Прайм").
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.