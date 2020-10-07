Пашинян заявил о попавших в «ловушку» азербайджанских военных

«Задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары», — сказал Пашинян, добавив, что это может стать ключевым моментом противостояния между армянскими и азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе.