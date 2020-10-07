Пашинян заявил о попавших в «ловушку» азербайджанских военных
«Задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары», — сказал Пашинян, добавив, что это может стать ключевым моментом противостояния между армянскими и азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе.
Также армянский премьер заявил, что при отступлении азербайджанские военные оставили за собой большое количество военной техники, которая может перейти карабахским военным.
Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорного-Карабахской республики (НКР) также заявил об уничтожении 200 азербайджанских военных после того, как они попали в «ловушку» из-за тактического отступления.
До этого пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян рассказала, что Армения утром 7 октября нанесла удары по военным силам Азербайджана на территории Нагорного Карабаха и повредила базу, где хранилось горючее.
27 сентября Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. НКР, населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.