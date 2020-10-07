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Пашинян заявил о попавших в «ловушку» азербайджанских военных

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Азербайджанские военные в Нагорном Карабахе попали в «ловушку», заявил в интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, армянские и карабахские военные провели имитацию отступления на юге НКР, тем самым «заманив» азербайджанских военных в коридор.

«Задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары», — сказал Пашинян, добавив, что это может стать ключевым моментом противостояния между армянскими и азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе. 

Также армянский премьер заявил, что при отступлении азербайджанские военные оставили за собой большое количество военной техники, которая может перейти карабахским военным.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорного-Карабахской республики (НКР) также заявил об уничтожении 200 азербайджанских военных после того, как они попали в «ловушку» из-за тактического отступления.

До этого пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян рассказала, что Армения утром 7 октября нанесла удары по военным силам Азербайджана на территории Нагорного Карабаха и повредила базу, где хранилось горючее.

27 сентября Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. НКР, населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.

Ранее по теме: Путин впервые обсудил с Алиевым обострение конфликта в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных