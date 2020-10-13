Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Вакцину от коронавируса протестируют на пожилых

Ведомости

Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на лицах старше 60 лет, сообщила пресс-служба ведомства.

«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что в исследовании примут участие 110 добровольцев.

В целом в пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V» примут участие около 40 000 человек. Препарат вводят в два этапа с разницей в 21 день. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, первый укол сделали уже более 12 000 человек, второй — более 600.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом объявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производство лекарства началось 15 августа. Кроме того, на этой неделе будет зарегистрирована еще одна вакцина, находящаяся на стадии клинических исследований.

Ранее по теме: Попова призвала не допустить «диссидентства» с вакциной от COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных