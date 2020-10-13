Вакцину от коронавируса протестируют на пожилых

В целом в пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V» примут участие около 40 000 человек. Препарат вводят в два этапа с разницей в 21 день. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, первый укол сделали уже более 12 000 человек, второй — более 600.