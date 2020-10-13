Вакцину от коронавируса протестируют на пожилых
Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на лицах старше 60 лет, сообщила пресс-служба ведомства.
«Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в исследовании примут участие 110 добровольцев.
В целом в пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V» примут участие около 40 000 человек. Препарат вводят в два этапа с разницей в 21 день. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, первый укол сделали уже более 12 000 человек, второй — более 600.
Россия стала первой страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом объявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производство лекарства началось 15 августа. Кроме того, на этой неделе будет зарегистрирована еще одна вакцина, находящаяся на стадии клинических исследований.