Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией

«В соответствии с решениями правительства РФ авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября», — говорится в сообщении. Авиасообщение с Японией возобновится с 1 ноября, уточнили в ведомстве.