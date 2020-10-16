Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией
Россия возобновила международное авиасообщение с Кубой и Сербией 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
«В соответствии с решениями правительства РФ авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября», — говорится в сообщении. Авиасообщение с Японией возобновится с 1 ноября, уточнили в ведомстве.
14 октября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией с 1 ноября.
С августа зарубежные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда.
5 октября Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам, в числе которых Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прага, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселона, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубаи, Ташкент, Бухара, Занзибар.