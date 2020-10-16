Российская компания остановила продажу лекарства от COVID-19 за рубеж
Фармацевтическая компания «Промомед» приостановила продажу лекарства от коронавируса «Арепливир» за пределы России из-за нехватки препарата внутри страны, сообщил «РИА Новости» главный исполнительный директор компании Андрей Младенцев.
«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка. Мы поставляли в страны Средней Азии. Это были разовые поставки, там нет регулярных поставок», — сказал Младенцев.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб.
Вскоре препараты были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство. Сегодня ФАС сообщила, что согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку.