Число случаев коронавируса в мире превысило 39 млн

По данным оперативного штаба на 16 октября, в России за последние сутки зафиксировали рекордное число заболевших — 15 150 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения составило 1 369 313. За весь период число летальных исходов достигло 23 723, выздоровели 1 056 582 человек, более 289 000 продолжают лечение.