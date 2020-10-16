Число случаев коронавируса в мире превысило 39 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 39 млн, следует из данных, опубликованных на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.
За весь период пандемии число заболевших составило 39 015 163 человек. Сообщается, что число умерших превысило 1 млн и составило 1 099 727 человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США (7 985 356). На втором месте — Индия (7 370 468), на третьем — Бразилия (5 169 386). Россия находится на четвертом месте по числу заболевших (1 361 317).
По данным оперативного штаба на 16 октября, в России за последние сутки зафиксировали рекордное число заболевших — 15 150 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения составило 1 369 313. За весь период число летальных исходов достигло 23 723, выздоровели 1 056 582 человек, более 289 000 продолжают лечение.