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Число случаев коронавируса в мире превысило 39 млн

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 39 млн, следует из данных, опубликованных на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

За весь период пандемии число заболевших составило 39 015 163 человек. Сообщается, что число умерших превысило 1 млн и составило 1 099 727 человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США (7 985 356). На втором месте — Индия (7 370 468), на третьем — Бразилия (5 169 386). Россия находится на четвертом месте по числу заболевших (1 361 317).

По данным оперативного штаба на 16 октября, в России за последние сутки зафиксировали рекордное число заболевших — 15 150 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения составило 1 369 313. За весь период число летальных исходов достигло 23 723, выздоровели 1 056 582 человек, более 289 000 продолжают лечение.

Ранее по теме: В России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных