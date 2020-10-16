В Италии число заражений коронавирусом за сутки превысило 10 тыс.
В Италии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. По данным Минздрава страны, их количество составило 10 010, сообщает ТАСС.
Для выявления заразившихся было проведено 150 тыс. тестов. Министерство отмечает, что на протяжении недели суточный прирост заболевших увеличивался на 1-1,5 тыс. Число умерших за сутки от составило 55 человек. Отмечается, что коронавирус распространяется во всех регионах, но наибольшее число заболевших выявлено в северной области Ломбардии и южной Кампании.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия находится на 16-м месте в мире по числу случаев коронаируса. Сообщается, что общее число заболевших в стране с начала пандемии составило 391 611 человек, а число умерших — 36 427.
Из опубликованных на сайте американского Университета Джонса Хопкинса данных следует, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 39 млн. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США (7 985 356). На втором месте — Индия (7 370 468), на третьем — Бразилия (5 169 386). Россия находится на четвертом месте по числу заболевших (1 361 317).