В Италии число заражений коронавирусом за сутки превысило 10 тыс.

Для выявления заразившихся было проведено 150 тыс. тестов. Министерство отмечает, что на протяжении недели суточный прирост заболевших увеличивался на 1-1,5 тыс. Число умерших за сутки от составило 55 человек. Отмечается, что коронавирус распространяется во всех регионах, но наибольшее число заболевших выявлено в северной области Ломбардии и южной Кампании.