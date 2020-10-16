Попова призвала оставить вакцинацию в России добровольной
Вакцинация в России должна оставаться добровольной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Задача, чтобы количества вакцины было столько в стране, чтобы каждый мог... воспользоваться этой вакциной. Обязательности у нас в стране нет ни для кого. Иммунизация в РФ остается добровольной, и я уверена, что это не нужно менять, этого достаточно», — сказала Попова в эфире «Первого канала».
Она отметила, что любой желающий привиться от коронавируса сможет выбрать любую из трех вакцин.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Испытания третьей российской вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.