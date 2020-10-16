Попова призвала оставить вакцинацию в России добровольной

«Задача, чтобы количества вакцины было столько в стране, чтобы каждый мог... воспользоваться этой вакциной. Обязательности у нас в стране нет ни для кого. Иммунизация в РФ остается добровольной, и я уверена, что это не нужно менять, этого достаточно», — сказала Попова в эфире «Первого канала».