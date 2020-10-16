Германия передаст доклад по Навальному всем странам-членам ОЗХО

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября его выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает реабилитацию после лечения.