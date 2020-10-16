Германия передаст доклад по Навальному всем странам-членам ОЗХО
Германия решила передать технический отчет о результатах обследования основателя ФБК Алексея Навального, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда входит и Россия, всем государствам-членам ОЗХО, сообщило на своей странице в Twitter британское постпредство при ОЗХО.
«Мы приветствуем решение Германии поделиться техническим отчетом ОЗХО об отравлении Навального с членами ОЗХО. Великобритания будет работать с другими странами, чтобы не допустить повторения подобного», — сказано в сообщении.
Ранее, 6 октября, эксперты ОЗХО опубликовали доклад, в котором сообщили об обнаружении в анализах Навального вещества, структурно схожего с боевым отравляющим химическим веществом «Новичок». Оно, в свою очередь, занесено в международную конвенцию о запрещении химоружия. Однако то, что нашли у основателя ФБК, в этот документ не входит, подчеркнули эксперты организации.
Ранее Россия неоднократно запрашивала у Германии результаты обследования Навального, так как немецкая сторона утверждает, что оппозиционер был отравлен «Новичком». К такому же выводы пришли специалисты из Швеции и Франции. Однако врачи в Омске не нашли в анализах основателя ФБК следов яда.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября его выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает реабилитацию после лечения.