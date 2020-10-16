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Германия передаст доклад по Навальному всем странам-членам ОЗХО

Ведомости

Германия решила передать технический отчет о результатах обследования основателя ФБК Алексея Навального, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда входит и Россия, всем государствам-членам ОЗХО, сообщило на своей странице в Twitter британское постпредство при ОЗХО.

«Мы приветствуем решение Германии поделиться техническим отчетом ОЗХО об отравлении Навального с членами ОЗХО. Великобритания будет работать с другими странами, чтобы не допустить повторения подобного», — сказано в сообщении.

Ранее, 6 октября, эксперты ОЗХО опубликовали доклад, в котором сообщили об обнаружении в анализах Навального вещества, структурно схожего с боевым отравляющим химическим веществом «Новичок». Оно, в свою очередь, занесено в международную конвенцию о запрещении химоружия. Однако то, что нашли у основателя ФБК, в этот документ не входит, подчеркнули эксперты организации.

Ранее Россия неоднократно запрашивала у Германии результаты обследования Навального, так как немецкая сторона утверждает, что оппозиционер был отравлен «Новичком». К такому же выводы пришли специалисты из Швеции и Франции. Однако врачи в Омске не нашли в анализах основателя ФБК следов яда.

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября его выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает реабилитацию после лечения. 

Ранее по теме: NYT заявила о «двойном отравлении» Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных