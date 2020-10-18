Правительство выделит 1,1 млрд рублей на оцифровку архивов ЗАГСов
Правительство России выделит более 1,1 млрд руб. на оцифровку архивных записей актов гражданского состояния, составленных на иностранных и национальных языках, сообщается на сайте правительства.
«Архивные записи актов гражданского состояния, составленные на иностранных и национальных языках, переведут на русский, а затем оцифруют и выгрузят в Единый федеральный реестр ЗАГС. Для этого будет дополнительно выделено чуть более 1,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого федерального реестра ЗАГС. При этом часть записей составлена на татарском, арабском и других языках. Для их перевода на русский язык будут привлечены профессиональные переводчики.
Полная оцифровка архивных актов гражданского состояния должна быть завершена к 31 декабря 2020 г., добавили в правительстве.