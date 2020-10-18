Правительство выделит 1,1 млрд рублей на оцифровку архивов ЗАГСов

В правительстве пояснили, что записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого федерального реестра ЗАГС. При этом часть записей составлена на татарском, арабском и других языках. Для их перевода на русский язык будут привлечены профессиональные переводчики.