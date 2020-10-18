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Правительство выделит 1,1 млрд рублей на оцифровку архивов ЗАГСов

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Правительство России выделит более 1,1 млрд руб. на оцифровку архивных записей актов гражданского состояния, составленных на иностранных и национальных языках, сообщается на сайте правительства.

«Архивные записи актов гражданского состояния, составленные на иностранных и национальных языках, переведут на русский, а затем оцифруют и выгрузят в Единый федеральный реестр ЗАГС. Для этого будет дополнительно выделено чуть более 1,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого федерального реестра ЗАГС. При этом часть записей составлена на татарском, арабском и других языках. Для их перевода на русский язык будут привлечены профессиональные переводчики.

Полная оцифровка архивных актов гражданского состояния должна быть завершена к 31 декабря 2020 г., добавили в правительстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных