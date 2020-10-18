Умер писатель Алексей Михеев

Алексей Михеев родился в 1953 г. в Москве, в 1974 г. окончил экономический факультет МГУ, а в 1983 г. – аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работал в Министерстве культуры и Академии наук, возглавлял журналы «Иностранная литература» и «Дружба народов», преподавал в РГГУ.