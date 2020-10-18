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Умер писатель Алексей Михеев

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Российский писатель и литературный критик Алексей Михеев умер на 68-м году жизни, пишет «Российская газета».

«Умер писатель, литературный критик, экс-главред журнала "Дружба народов" Алексей Михеев», — сообщило издание.

Смерть писателя подтвердила и его супруга Наталия Кириченко, передает ТАСС. По ее словам, Михеев 14 лет боролся с последствиями обширного инфаркта, мужественно выкарабкиваясь каждый раз, когда его состояние было критическим.

«А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи», — добавила она.

Главред журнала «Иностранная литература», который в прошлом также возглавлял Михеев, подтвердил смерть писателя в разговоре с РБК, выразив соболезнования его семье.

Алексей Михеев родился в 1953 г. в Москве, в 1974 г. окончил экономический факультет МГУ, а в 1983 г. – аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работал в Министерстве культуры и Академии наук, возглавлял журналы «Иностранная литература» и «Дружба народов», преподавал в РГГУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных