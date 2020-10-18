Умер писатель Алексей Михеев
Российский писатель и литературный критик Алексей Михеев умер на 68-м году жизни, пишет «Российская газета».
«Умер писатель, литературный критик, экс-главред журнала "Дружба народов" Алексей Михеев», — сообщило издание.
Смерть писателя подтвердила и его супруга Наталия Кириченко, передает ТАСС. По ее словам, Михеев 14 лет боролся с последствиями обширного инфаркта, мужественно выкарабкиваясь каждый раз, когда его состояние было критическим.
«А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи», — добавила она.
Главред журнала «Иностранная литература», который в прошлом также возглавлял Михеев, подтвердил смерть писателя в разговоре с РБК, выразив соболезнования его семье.
Алексей Михеев родился в 1953 г. в Москве, в 1974 г. окончил экономический факультет МГУ, а в 1983 г. – аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работал в Министерстве культуры и Академии наук, возглавлял журналы «Иностранная литература» и «Дружба народов», преподавал в РГГУ.