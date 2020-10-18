Путин дистанционно примет участие в заседании клуба «Валдай» на следующей неделе
Президент России Владимир Путин дистанционно примет участие в ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Как отмечается на сайте клуба, очередное ежегодное заседание пройдёт с 20 по 22 октября 2020 года в Москве. Участники обсудят пандемию коронавируса, а также способы предотвращения мирового кризиса в возможности для мира.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году, за все время в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. Путин традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний клуба с момента его основания.
Ранее Песков заявил, что Путин может принять участие в традиционной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» в формате онлайн, мероприятие состоится 29 и 30 октября.