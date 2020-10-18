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Путин дистанционно примет участие в заседании клуба «Валдай» на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин дистанционно примет участие в ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Как отмечается на сайте клуба, очередное ежегодное заседание пройдёт с 20 по 22 октября 2020 года в Москве. Участники обсудят пандемию коронавируса, а также способы предотвращения мирового кризиса в возможности для мира.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году, за все время в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. Путин традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний клуба с момента его основания.

Ранее Песков заявил, что Путин может принять участие в традиционной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» в формате онлайн, мероприятие состоится 29 и 30 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных