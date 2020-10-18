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Умер госпитализированный с пневмонией глава администрации Ялты Иван Имгрунт

Ведомости

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт, госпитализированный ранее с пневмонией, умер, сообщает ТАСС со ссылкой на его заместителя Ирину Романец.

В администрации Ялты ждут официальных данных о причинах смерти Имгрунта. Лечение он проходил в одной из клиник Санкт-Петербурга.

О госпитализации Имгрунт сообщил в Facebook 30 сентября, свое состояние он оценил как нормальное.

Как уточняет агентство, Имгрунт 17 лет возглавлял Белореченский район в Краснодарском крае, после чего четыре месяца работал помощником председателя Совета министров Республики Крым, в 2019 г. занял должность главы администрации Ялты.

Имгрунту было 59 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных