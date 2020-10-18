Умер госпитализированный с пневмонией глава администрации Ялты Иван Имгрунт
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт, госпитализированный ранее с пневмонией, умер, сообщает ТАСС со ссылкой на его заместителя Ирину Романец.
В администрации Ялты ждут официальных данных о причинах смерти Имгрунта. Лечение он проходил в одной из клиник Санкт-Петербурга.
О госпитализации Имгрунт сообщил в Facebook 30 сентября, свое состояние он оценил как нормальное.
Как уточняет агентство, Имгрунт 17 лет возглавлял Белореченский район в Краснодарском крае, после чего четыре месяца работал помощником председателя Совета министров Республики Крым, в 2019 г. занял должность главы администрации Ялты.
Имгрунту было 59 лет.