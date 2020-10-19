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Власти Москвы могут распространить QR-коды на салоны красоты и рестораны

Ведомости

Система регистрации посетителей с помощью QR-кодов в Москве может распространиться на салоны красоты, рестораны и магазины, если она будет эффективной в ночных клубах и барах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому.

«Если система (регистрации по QR-кодам. — Ведомости) заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — сказал Немерюк. По его словам, такая система является альтернативой полному закрытию предприятий.

В Москве с 19 октября при входе в бары и ночные клубы, которые работают с полуночи до шести утра, посетители и работники заведений должны будут зарегистрироваться с помощью QR-кодов. При входе в заведение посетители должны сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. В мэрии объясняли, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.

С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.

Ранее по теме: Власти Москвы опубликовали инструкцию по получению QR-кода для ночных заведений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных