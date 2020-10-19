Власти Москвы могут распространить QR-коды на салоны красоты и рестораны
«Если система (регистрации по QR-кодам. — Ведомости) заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — сказал Немерюк. По его словам, такая система является альтернативой полному закрытию предприятий.
В Москве с 19 октября при входе в бары и ночные клубы, которые работают с полуночи до шести утра, посетители и работники заведений должны будут зарегистрироваться с помощью QR-кодов. При входе в заведение посетители должны сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. В мэрии объясняли, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.
С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.