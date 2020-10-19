Власти Москвы могут распространить QR-коды на салоны красоты и рестораны

В Москве с 19 октября при входе в бары и ночные клубы, которые работают с полуночи до шести утра, посетители и работники заведений должны будут зарегистрироваться с помощью QR-кодов. При входе в заведение посетители должны сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. В мэрии объясняли, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.