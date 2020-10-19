Nestle могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке в Москве
Компания «Нестле Россия» может получить первый штраф за нарушение указа мэра Москвы о переходе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает оперативный штаб.
«В ходе мониторинга информации ООО "Нестле Россия" выявлено нарушение, за которое предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. Он может стать первым в Москве штрафом за нарушение указа мэра об обязательном переводе на дистанционку минимум 30% сотрудников», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. А с 19 октября школьники с 6 по 11 класс переведены на дистанционное обучение до 1 ноября. При этом Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение комендантского часа и других крайних мер из-за коронавируса в Москве.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса – максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.