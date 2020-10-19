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Nestle могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке в Москве

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Компания «Нестле Россия» может получить первый штраф за нарушение указа мэра Москвы о переходе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает оперативный штаб.

«В ходе мониторинга информации ООО "Нестле Россия" выявлено нарушение, за которое предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. Он может стать первым в Москве штрафом за нарушение указа мэра об обязательном переводе на дистанционку минимум 30% сотрудников», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. А с 19 октября школьники с 6 по 11 класс переведены на дистанционное обучение до 1 ноября. При этом Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение комендантского часа и других крайних мер из-за коронавируса в Москве. 

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса – максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.

Ранее по теме: Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных