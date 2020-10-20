Глава резиденции Деда Мороза погиб при крушении вертолета

Ранее сегодня пресс-служба МЧС России по Вологодской области сообщила, что 20 октября в районе полудня в реку Сухона близ населенного пункта Бобровское упал легкомоторный вертолет. Двое находившихся на борту человек погибли. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины и паспорт женщины. В связи с наступлением темного времени суток поисково-спасательная операция остановлена, она возобновится утром 21 октября.