Глава резиденции Деда Мороза погиб при крушении вертолета
Бывший заместитель губернатора Вологодской области, гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем официальном сообществе «ВКонтакте».
«Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение», — говорится в сообщении.
Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ранее сегодня пресс-служба МЧС России по Вологодской области сообщила, что 20 октября в районе полудня в реку Сухона близ населенного пункта Бобровское упал легкомоторный вертолет. Двое находившихся на борту человек погибли. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины и паспорт женщины. В связи с наступлением темного времени суток поисково-спасательная операция остановлена, она возобновится утром 21 октября.
Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщила, что по факту крушения вертолета, следовавшего из Вологды в Великий Устюг, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, по неосторожности повлекшего смерть двух или более лиц. Расследование дела продолжается.