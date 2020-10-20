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Глава резиденции Деда Мороза погиб при крушении вертолета

Ведомости

Бывший заместитель губернатора Вологодской области, гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

«Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение», — говорится в сообщении.

Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сегодня пресс-служба МЧС России по Вологодской области сообщила, что 20 октября в районе полудня в реку Сухона близ населенного пункта Бобровское упал легкомоторный вертолет. Двое находившихся на борту человек погибли. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины и паспорт женщины. В связи с наступлением темного времени суток поисково-спасательная операция остановлена, она возобновится утром 21 октября. 

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщила, что по факту крушения вертолета, следовавшего из Вологды в Великий Устюг, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, по неосторожности повлекшего смерть двух или более лиц. Расследование дела продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных