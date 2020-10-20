Пассажиропоток между Россией и Белоруссией могут сократить из-за COVID-19
Россия и Белоруссия могут сократить пассажирское сообщение из-за резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
«Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки. Ситуация очень серьезная, это все отмечают, никто этого не скрывает», — сказал Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров объединения.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса. Это является максимумом с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 заболевших, 269 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.
В Белоруссии по данным местного Минздрава зарегистрированы 88 909 человек с положительным тестом на коронавирус. По состоянию на 20 октября выздоровели и выписаны 80 503 пациента, передает «БелТА». За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 937 пациентов с коронавирусом.