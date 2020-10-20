Пассажиропоток между Россией и Белоруссией могут сократить из-за COVID-19

«Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки. Ситуация очень серьезная, это все отмечают, никто этого не скрывает», — сказал Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров объединения.