Госдума одобрила продление автоматического начисления выплат на детей

Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект о продлении до 1 марта 2021 г. срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, передает ТАСС. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты 14 октября. Авторы документа — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.