Госдума одобрила продление автоматического начисления выплат на детей
Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект о продлении до 1 марта 2021 г. срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, передает ТАСС. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты 14 октября. Авторы документа — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.
Согласно документу, выплаты на первого и второго ребенка до трех лет предоставляются в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Такие правила уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
Отмечается, что со 2 октября претенденты на выплаты снова обязаны подавать заявление. Также они должны извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания) и обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат.
«В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений», — приводит агентство выдержку из пояснительной записки.
Ранее правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия», в котором предлагается сделать программу маткапитала бессрочной. Программа маткапитала действует в России до 31 декабря 2026 г.