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Госдума одобрила продление автоматического начисления выплат на детей

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект о продлении до 1 марта 2021 г. срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, передает ТАСС. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты 14 октября. Авторы документа — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.

Согласно документу, выплаты на первого и второго ребенка до трех лет предоставляются в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Такие правила уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Отмечается, что со 2 октября претенденты на выплаты снова обязаны подавать заявление. Также они должны извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания) и обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат.

«В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений», — приводит агентство выдержку из пояснительной записки.

Ранее правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия», в котором предлагается сделать программу маткапитала бессрочной. Программа маткапитала действует в России до 31 декабря 2026 г.

Ранее по теме: Правительство выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных