Чехия второй в ЕС ввела жесткий карантин из-за коронавируса
Чехия стала второй страной Евросоюза, где власти ввели жесткий карантин в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, сообщает местная газета Lidove noviny.
С 6:00 (по местному времени) 22 октября и до 3 ноября в Чехии ограничивается розничная торговля и работа предприятий сферы услуг. Исключение составляют продовольственные магазины, а также торговые точки, где продаются основные товары (бытовая химия, предметы гигиены, косметика, книги и пресса, медицинское оборудования, оптика, табачная продукция, садовые принадлежности), а также аптеки, химчистки и заправки. Оптовая торговля остается неограниченной.
В торговых центрах разрешается открывать только те магазины, где продаются обозначенные правительством необходимые товары.
Запреты не касаются автомастерских, предприятий, оказывающих услуги по эвакуации транспорта, сервисному обслуживанию техники, автомоек, компаний, занимающихся сбором, закупкой и переработкой вторсырья.
Новый регламент также не затрагивает банки. Кроме того, в правительстве обсуждается введение ограничений на появление на улице лиц старше 65 лет, однако конкретные запреты пока не введены.
О том, что в Чехию пришла вторая волна коронавируса, в середине сентября заявил уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула. Тогда же он предостерег, что без ограничительных мер к середине октября система здравоохранения страны будет на пределе возможностей. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 21 октября в Чехии зафиксировано 193 946 случая заражения коронавирусом. Из них 1619 — летальные.
Первой страной Евросоюза, которая ввела повторный жесткий карантин, стала Ирландия. С 22 октября там запрещаются массовые мероприятия и походы в гости, рестораны работают на вынос, а от дома разрешается удаляться не дальше, чем на 5 км