Чехия второй в ЕС ввела жесткий карантин из-за коронавируса

О том, что в Чехию пришла вторая волна коронавируса, в середине сентября заявил уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула. Тогда же он предостерег, что без ограничительных мер к середине октября система здравоохранения страны будет на пределе возможностей. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 21 октября в Чехии зафиксировано 193 946 случая заражения коронавирусом. Из них 1619 — летальные.