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Ирландия первой из стран ЕС вернулась на карантин из-за коронавируса

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Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к полному карантину на срок в шесть недель в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, соответствующее решение приняло правительство старны, сообщает Irish Times.

Правительство приняло решение вернуться на самый высокий, пятый уровень ограничений, который в последний раз вводился весной. Премьер-министр страны Микал Мартин во время обращения к нации по телевидению заявил, что «ранее введенные ограничения показали свою недостаточную эффективность». С 22 октября в течение шести недель в Ирландии будут запрещены собрания как в помещениях, так и на открытом воздухе. Людям также нельзя принимать гостей у себя дома, а удаляться от жилища разрешено не более, чем на 5 км. Кроме того, число гостей на свадьбах ограничено 25 людьми, а на похоронах число присутствующих ограничено 10 людьми.

Посещение продовольственных магазинов разрешается лишь в крайнем случае. Рестораны и другие предприятия общепита переведены в режим «на вынос» или должны использовать курьерскую доставку. Заполняемость общественного транспорта не должна превышать 25%, его использование рекомендуется лишь в крайних случаях. Ездить на велосипедах разрешено.

Бизнес, не выполняющий требований правительства, закроют. Граждане, нарушающие карантин, вынуждены будут заплатить штраф, например, 60 евро за удаление от дома дальше, чем на 5 км или нахождение в продовольственном магазине или общественном транспорте без средств защиты. Неуплата одного штрафа автоматически ведет к новому штрафу. Весной за нарушение карантина в Ирландии действовали более жесткие штрафы —  до 2500 евро, а также имелась возможность ареста за грубое невыполнение требований на срок до полугода.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Ирландии на 20 октября выявлено 50,9 тыс. случаев коронавируса. Умерли 1852 человека. Резкий рост заболеваемости в стране возобновился с сентября, накануне там выявили более 1 тыс. новых случаев болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных