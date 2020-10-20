Ирландия первой из стран ЕС вернулась на карантин из-за коронавируса
Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая вернулась к полному карантину на срок в шесть недель в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, соответствующее решение приняло правительство старны, сообщает Irish Times.
Правительство приняло решение вернуться на самый высокий, пятый уровень ограничений, который в последний раз вводился весной. Премьер-министр страны Микал Мартин во время обращения к нации по телевидению заявил, что «ранее введенные ограничения показали свою недостаточную эффективность». С 22 октября в течение шести недель в Ирландии будут запрещены собрания как в помещениях, так и на открытом воздухе. Людям также нельзя принимать гостей у себя дома, а удаляться от жилища разрешено не более, чем на 5 км. Кроме того, число гостей на свадьбах ограничено 25 людьми, а на похоронах число присутствующих ограничено 10 людьми.
Посещение продовольственных магазинов разрешается лишь в крайнем случае. Рестораны и другие предприятия общепита переведены в режим «на вынос» или должны использовать курьерскую доставку. Заполняемость общественного транспорта не должна превышать 25%, его использование рекомендуется лишь в крайних случаях. Ездить на велосипедах разрешено.
Бизнес, не выполняющий требований правительства, закроют. Граждане, нарушающие карантин, вынуждены будут заплатить штраф, например, 60 евро за удаление от дома дальше, чем на 5 км или нахождение в продовольственном магазине или общественном транспорте без средств защиты. Неуплата одного штрафа автоматически ведет к новому штрафу. Весной за нарушение карантина в Ирландии действовали более жесткие штрафы — до 2500 евро, а также имелась возможность ареста за грубое невыполнение требований на срок до полугода.