Ирландия первой из стран ЕС вернулась на карантин из-за коронавируса

Правительство приняло решение вернуться на самый высокий, пятый уровень ограничений, который в последний раз вводился весной. Премьер-министр страны Микал Мартин во время обращения к нации по телевидению заявил, что «ранее введенные ограничения показали свою недостаточную эффективность». С 22 октября в течение шести недель в Ирландии будут запрещены собрания как в помещениях, так и на открытом воздухе. Людям также нельзя принимать гостей у себя дома, а удаляться от жилища разрешено не более, чем на 5 км. Кроме того, число гостей на свадьбах ограничено 25 людьми, а на похоронах число присутствующих ограничено 10 людьми.