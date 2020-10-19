В США за сутки выявили более 48 тыс. случаев коронавируса

США, по данным университета, занимает первое место по числу зарегистрированных больных, на втором месте Индия (7,55 млн), на третьем – Бразилия (5,22 млн). Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. Число заболевших коронавирусом в мире сегодня превысило 40 млн человек и составило 40 063 546.