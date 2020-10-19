В США за сутки выявили более 48 тыс. случаев коронавируса
За прошедшие сутки в США выявлено 48 210 новых случаев коронавируса, 388 человек скончались, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 – 77 362 – был зафиксирован в штатах 16 июля. Всего в США зарегистрировано 8 154 594 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 219 674 вызванных ею смертей.
США, по данным университета, занимает первое место по числу зарегистрированных больных, на втором месте Индия (7,55 млн), на третьем – Бразилия (5,22 млн). Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. Число заболевших коронавирусом в мире сегодня превысило 40 млн человек и составило 40 063 546.
В России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.