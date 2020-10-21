Силовики освободили заложников из захваченного банка в Грузии

Вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании «Банка Грузии» в Зугдиди днем 21 октября. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале. МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК страны ( грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников).