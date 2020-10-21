Силовики освободили заложников из захваченного банка в Грузии
Силовики в результате спецоперации освободили заложников из здания банка, захваченного вооруженным мужчиной в городе Зугдиди на западе Грузии, передает телеканал Rustavi2.
«Нападавший и все заложники были вывезены из здания Банка Грузии в Зугдиди», — сообщает телеканал, не приводя подробностей.
Грузинский «Первый канал» также подтвердил освобождение заложников. «По имеющейся информации, злоумышленник сдался правоохранителям», — сообщает телеканал. Незадолго до этого «Первый канал» передавал, что часть спецтехники покинула район здания Банка Грузии, рядом с ним остались только кареты скорой помощи.
На момент сообщения об окончании спецоперации телеканал насчитывал 16 заложников, несколько человек ранее были отпущены злоумышленником после переговоров. Спецоперация длилась более 7 часов.
Вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании «Банка Грузии» в Зугдиди днем 21 октября. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале. МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК страны ( грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников).