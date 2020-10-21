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Силовики освободили заложников из захваченного банка в Грузии

Ведомости

Силовики в результате спецоперации освободили заложников из здания банка, захваченного вооруженным мужчиной в городе Зугдиди на западе Грузии, передает телеканал Rustavi2.

«Нападавший и все заложники были вывезены из здания Банка Грузии в Зугдиди», — сообщает телеканал, не приводя подробностей.

Грузинский «Первый канал» также подтвердил освобождение заложников. «По имеющейся информации, злоумышленник сдался правоохранителям», — сообщает телеканал.  Незадолго до этого «Первый канал» передавал, что часть спецтехники покинула район здания Банка Грузии, рядом с ним остались только кареты скорой помощи.

На момент сообщения об окончании спецоперации телеканал насчитывал 16 заложников, несколько человек ранее были отпущены злоумышленником после переговоров.  Спецоперация длилась более 7 часов.

Вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании «Банка Грузии» в Зугдиди днем 21 октября. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале. МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК страны ( грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных