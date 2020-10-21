В Минздраве назвали условие эффективности перчаток в борьбе с коронавирусом
Одноразовые перчатки и антисептики при правильном использовании являются равноценно эффективными мерами в борьбе с распространением инфекционных заболеваний, но использование матерчатых перчаток может способствовать инфицированию, заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
«В продолжении темы ношения перчаток хотел бы сказать следующее: Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании – равноценно эффективные меры», — пояснил Чуланов.
При этом он подчеркнул, что перчатки являются одноразовыми средствами защиты.
«Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию – мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки», — добавил он.
Помимо этого, инфекционист рассказал о том, как правильно снимать перчатки.
«Выходя из общественных мест, очень важно правильно снимать перчатки: беремся за манжет одной рукой и выворачиваем, а другой рукой – за манжет другой перчатки и также выворачиваем, чтобы контаминированные поверхности остались внутри. Далее мы утилизируем перчатки в контейнеры, желательно, чтобы это были закрывающиеся мусорные контейнеры», — отметил он.
Ранее сегодня Чуланов заявил, что использование антисептиков более эффективно для профилактики передачи инфекций, нежели ношение перчаток. Он подчеркнул, что, если бы люди регулярно обрабатывали руки, перчатки можно было бы не использовать. Позднее он сообщил, что перчатки и антисептики являются одинаково эффективными мерами профилактики заболеваний.