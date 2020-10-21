В Минздраве назвали условие эффективности перчаток в борьбе с коронавирусом

«Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию – мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки», — добавил он.