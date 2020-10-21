Донецкий «Шахтер» победил мадридский «Реал» в матче Лиги Чемпионов
Донецкий «Шахтер» в выездном матче группы B Лиги Чемпионов победил мадридский «Реал» со счетом 3:2, сообщает «Р-спорт».
У победившей команды отличились Тете (29-я минута) и Манор Соломон (42), еще один мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан (33). В свою очередь, мячи в ворота «Шахтера» забили Лука Модрич (54) и Винисиус Жуниор (59).
Следующий матч украинская команда сыграет против миланского «Интера» на своем поле, а мадридский клуб сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Оба матча состоятся 27 октября.
Ранее в «Шахтере» произошла вспышка коронавируса: в матче с «Реалом» не смогли принять участие 10 футболистов.