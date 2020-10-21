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Донецкий «Шахтер» победил мадридский «Реал» в матче Лиги Чемпионов

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Донецкий «Шахтер» в выездном матче группы B Лиги Чемпионов победил мадридский «Реал» со счетом 3:2, сообщает «Р-спорт».

У победившей команды отличились Тете (29-я минута) и Манор Соломон (42), еще один мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан (33). В свою очередь, мячи в ворота «Шахтера» забили Лука Модрич (54) и Винисиус Жуниор (59).

Следующий матч украинская команда сыграет против миланского «Интера» на своем поле, а мадридский клуб сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Оба матча состоятся 27 октября.

Ранее в «Шахтере» произошла вспышка коронавируса: в матче с «Реалом» не смогли принять участие 10 футболистов.

Ранее по теме: ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных