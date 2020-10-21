Донецкий «Шахтер» победил мадридский «Реал» в матче Лиги Чемпионов

У победившей команды отличились Тете (29-я минута) и Манор Соломон (42), еще один мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан (33). В свою очередь, мячи в ворота «Шахтера» забили Лука Модрич (54) и Винисиус Жуниор (59).