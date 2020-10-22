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Неизвестный ограбил автомобиль банка Грузии

Ведомости

На инкассаторскую машину Банка Грузии было совершено нападение с целью ограбления в городе Кобулети, сообщает местный канал TV Pirveli.

«В Кобулети ограбили банк Грузии. По предварительной информации, взято 75 000 лари (около 1 787 300 руб. — прим. «Ведомости»)» — говорится в сообщении телеканала на странице в Facebook

21 октября неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в банке Грузии в городе Зугдиди. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили. По факту произошедшего начато расследование начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК Грузии ( грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников). Нападавшему удалось скрыться.

Ранее по теме: Силовики освободили заложников из захваченного банка в Грузии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных