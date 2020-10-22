Неизвестный ограбил автомобиль банка Грузии

21 октября неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в банке Грузии в городе Зугдиди. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили. По факту произошедшего начато расследование начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК Грузии ( грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников). Нападавшему удалось скрыться.