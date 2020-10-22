Крупные компании могут оштрафовать за возвращение сотрудников с удаленки
Предупреждения направлены от департамента предпринимательства Москвы. В целом, включая вышеперечисленные корпорации, такие письма получили «несколько десятков компаний». Точное их число издание не называет.
Были ли зафиксированы какие-то конкретные нарушения этими компаниями, не сообщается.
В ВТБ и Mail.ru изданию заявили, что выполняют предписания мэрии по максимальному переводу сотрудников на удаленку. В Сбербанке отказались комментировать информацию о рассылке, отметив, что дистанционно в компании работают только те, чье очное присутствие в офисе не требуется, а все отделения банка работают в штатном режиме. В Сбербанке подчеркнули, что сами в начале октября заявили о переводе 70% сотрудников на удаленную работу.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 5 октября работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех лиц старше 65 лет. За невыполнение этих предписаний власти столицы пригрозили штрафами. Также они обязали компании предоставить данные сотрудников, переведенных на дистанционную работу, в частности, номера соцкарт и проездных, телефонов, а также транспортных средств.