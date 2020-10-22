Крупные компании могут оштрафовать за возвращение сотрудников с удаленки

В ВТБ и Mail.ru изданию заявили, что выполняют предписания мэрии по максимальному переводу сотрудников на удаленку. В Сбербанке отказались комментировать информацию о рассылке, отметив, что дистанционно в компании работают только те, чье очное присутствие в офисе не требуется, а все отделения банка работают в штатном режиме. В Сбербанке подчеркнули, что сами в начале октября заявили о переводе 70% сотрудников на удаленную работу.