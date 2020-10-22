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Крупные компании могут оштрафовать за возвращение сотрудников с удаленки

Ведомости

Московские власти пригрозили Сбербанку, ВТБ, РЖД и Mail.ru наказаниями и штрафами за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, указанных как работающих удаленно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие письма компаниям из столичной мэрии. 

Предупреждения направлены от департамента предпринимательства Москвы. В целом, включая вышеперечисленные корпорации, такие письма получили «несколько десятков компаний». Точное их число издание не называет. 

Были ли зафиксированы какие-то конкретные нарушения этими компаниями, не сообщается. 

В ВТБ и Mail.ru изданию заявили, что выполняют предписания мэрии по максимальному переводу сотрудников на удаленку. В Сбербанке отказались комментировать информацию о рассылке, отметив, что дистанционно в компании работают только те, чье очное присутствие в офисе не требуется, а все отделения банка работают в штатном режиме. В Сбербанке подчеркнули, что сами в начале октября заявили о переводе 70% сотрудников на удаленную работу. 

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 5 октября работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех лиц старше 65 лет. За невыполнение этих предписаний власти столицы пригрозили штрафами. Также они обязали компании предоставить данные сотрудников, переведенных на дистанционную работу, в частности, номера соцкарт и проездных, телефонов, а также транспортных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных