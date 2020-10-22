Муфтий Дамаска погиб в результате теракта
Муфтий Дамаска, Шейх Мухаммад Аднан Аль-Афьюни погиб в результате подрыва его машины в пригороде столицы Сирии Кудсия, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
«Машина муфтия в Кудсии была взорвана террористами, заложившими взрывное устройство», — говорится в публикации
В министерстве вакуфов Сирии подтвердили гибель муфтия и почтили его память в специальном коммюнике.
Аль-Афьюни был членом Научного совета по фикху при министерстве пожертвований, муфтием Дамаска и его сельской местности, а также генеральным руководителем Международного исламского центра Аш-Шам по противодействию экстремизму.