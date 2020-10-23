Лидер «Справедливой России» заразился коронавирусом
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился коронавирусом и самоизолировался. Об этом он сообщил через свою пресс-службу.
«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — приводят слова политика «РИА Новости». Миронов отметил, что чувствует себя хорошо и намерен продолжить работу в дистанционном формате. Также он призвал граждан внимательно относиться к собственному здоровью.
23 октября в России был установлен новый за все время пандемии рекорд по количеству людей, у которых за сутки был обнаружен коронавирус — 17 350. Из них 5478 — в Москве. Общее число заболевших граждан достигло 1 480 646. Из них 1 119 251 пациент выздоровел, 25 525 человека скончались.