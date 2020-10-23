Лидер «Справедливой России» заразился коронавирусом

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — приводят слова политика «РИА Новости». Миронов отметил, что чувствует себя хорошо и намерен продолжить работу в дистанционном формате. Также он призвал граждан внимательно относиться к собственному здоровью.