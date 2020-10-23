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Лидер «Справедливой России» заразился коронавирусом

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился коронавирусом и самоизолировался. Об этом он сообщил через свою пресс-службу.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — приводят слова политика «РИА Новости». Миронов отметил, что чувствует себя хорошо и намерен продолжить работу в дистанционном формате. Также он призвал граждан внимательно относиться к собственному здоровью.

23 октября в России был установлен новый за все время пандемии рекорд по количеству людей, у которых за сутки был обнаружен коронавирус — 17 350. Из них 5478 — в Москве. Общее число заболевших граждан достигло 1 480 646. Из них 1 119 251 пациент выздоровел, 25 525 человека скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных