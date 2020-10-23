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Собянин заявил о невыполнении компаниями требований об удаленке

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поступает много жалоб в связи с невыполнением работодателями требования об удаленной работе для лиц из зоны риска. Защиту прав сотрудников предприятий столицы в пандемию Собянин обсудил с председателем Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.

«Это очень важно выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удаленке. Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно», — цитирует «РИА Новости» Собянина.

Столичный градоначальник отметил, что большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или болеющие хроническими заболеваниями.

Ранее Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Также сообщалось, что первый штраф за невыполнение требования может получить компания «Нестле Россия».

Ранее по теме: Nestle могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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