Собянин заявил о невыполнении компаниями требований об удаленке
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поступает много жалоб в связи с невыполнением работодателями требования об удаленной работе для лиц из зоны риска. Защиту прав сотрудников предприятий столицы в пандемию Собянин обсудил с председателем Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.
«Это очень важно выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удаленке. Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно», — цитирует «РИА Новости» Собянина.
Столичный градоначальник отметил, что большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или болеющие хроническими заболеваниями.
Ранее Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Также сообщалось, что первый штраф за невыполнение требования может получить компания «Нестле Россия».