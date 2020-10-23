Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве
Распространение коронавируса в Москве замедляется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста», — сказал Собянин. Он отметил, что судя по числу госпитализаций, приросту числа коронавирусных пневмоний и ряду других показателей, «эта динамика снижается от недели к неделе».
По данным оперштаба, на 23 октября, ставшее рекордным по приросту заболеваемости по России (17 340), в Москве зафиксировано 5478 новых заболевших. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.
По числу заразившихся в России за все время пандемии после Москвы лидируют Подмосковье (82 777), Санкт-Петербург (55 378), Нижегородская (38 480), Свердловская (33 952) и Ростовская области (28 139).