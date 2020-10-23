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Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве

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Распространение коронавируса в Москве замедляется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста», — сказал Собянин. Он отметил, что судя по числу госпитализаций, приросту числа коронавирусных пневмоний и ряду других показателей, «эта динамика снижается от недели к неделе». 

По данным оперштаба, на 23 октября, ставшее рекордным по приросту заболеваемости по России (17 340), в Москве зафиксировано 5478 новых заболевших. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.

По числу заразившихся в России за все время пандемии после Москвы лидируют Подмосковье (82 777), Санкт-Петербург (55 378), Нижегородская (38 480), Свердловская (33 952) и Ростовская области (28 139).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных