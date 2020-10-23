Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве

По данным оперштаба, на 23 октября, ставшее рекордным по приросту заболеваемости по России (17 340), в Москве зафиксировано 5478 новых заболевших. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.