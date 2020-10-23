Ученые выявили нарушение умственных способностей у переболевших COVID-19

Исследователи отметили, что у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме и, возможно, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, нарушения более серьезные, нежели у лиц, перенесших болезнь легко. Отмечается, что, давая подобные оценки, эксперты учитывали индивидуальные характеристики респондентов, включая пол, возраст, уровень образования и сферу деятельности.