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Ученые выявили нарушение умственных способностей у переболевших COVID-19

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Английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование, в котором рассказали о негативном влиянии коронавируса на когнитивные способности, пишет Medical News. Выводы ученых основаны на результатах тестирования 84 285 человек, перенесших COVID-19 в разных формах.

«Наш анализ предоставляет доказательства гипотезы, что инфекция COVID-19, вероятно, имеет последствия для когнитивных функций, которые сохраняются после выздоровления», — заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир. 

Согласно полученным сведениям, перенесенная болезнь отрицательно сказалась на способности людей решать задачи на понимание текста и смысла слов. При этом значительного ухудшения пространственной памяти, восприятия эмоций или способности запоминать числа зафиксировано не было.

Исследователи отметили, что у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме и, возможно, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, нарушения более серьезные, нежели у лиц, перенесших болезнь легко. Отмечается, что, давая подобные оценки, эксперты учитывали индивидуальные характеристики респондентов, включая пол, возраст, уровень образования и сферу деятельности.

В комментарии к исследованию указано, что выводы, сделанные учеными, являются предварительными. Они пока не подтверждены экспертной оценкой и не могут использоваться в клинической практике. 

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии коронавирусом заразились 41 629 811 жителей планеты. Из них 482 146 — за последние сутки, что является рекордным значением. 1 136 330 человек в мире умерли в результате COVID-19. Количество смертей, зафиксированных за последние 24 часа, составило 6375.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных