Ученые выявили нарушение умственных способностей у переболевших COVID-19
Английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование, в котором рассказали о негативном влиянии коронавируса на когнитивные способности, пишет Medical News. Выводы ученых основаны на результатах тестирования 84 285 человек, перенесших COVID-19 в разных формах.
«Наш анализ предоставляет доказательства гипотезы, что инфекция COVID-19, вероятно, имеет последствия для когнитивных функций, которые сохраняются после выздоровления», — заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.
Согласно полученным сведениям, перенесенная болезнь отрицательно сказалась на способности людей решать задачи на понимание текста и смысла слов. При этом значительного ухудшения пространственной памяти, восприятия эмоций или способности запоминать числа зафиксировано не было.
Исследователи отметили, что у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме и, возможно, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, нарушения более серьезные, нежели у лиц, перенесших болезнь легко. Отмечается, что, давая подобные оценки, эксперты учитывали индивидуальные характеристики респондентов, включая пол, возраст, уровень образования и сферу деятельности.
В комментарии к исследованию указано, что выводы, сделанные учеными, являются предварительными. Они пока не подтверждены экспертной оценкой и не могут использоваться в клинической практике.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии коронавирусом заразились 41 629 811 жителей планеты. Из них 482 146 — за последние сутки, что является рекордным значением. 1 136 330 человек в мире умерли в результате COVID-19. Количество смертей, зафиксированных за последние 24 часа, составило 6375.