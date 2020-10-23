Власти назвали летальность от коронавируса в Москве
Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если коронавирус был основной причиной смерти, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в сообщении.
В депздраве Москвы также сообщили данные о смертности от коронавируса в столице за сентябрь. «От ковида как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605)», — говорится в сообщении. Там добавили, что при подсчете к коронавирусу как к причине смерти отнесены даже спорные случаи.
«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь», — добавили в столичном депздраве.
По данным оперштаба, на 23 октября, рекордное по приросту заболеваемости по России за всю пандемию (17 340), в Москве зафиксировано 5478 новых заболевших. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.