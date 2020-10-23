Власти назвали летальность от коронавируса в Москве

В депздраве Москвы также сообщили данные о смертности от коронавируса в столице за сентябрь. «От ковида как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605)», — говорится в сообщении. Там добавили, что при подсчете к коронавирусу как к причине смерти отнесены даже спорные случаи.