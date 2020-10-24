Правительство предоставит гранты по 200 млн рублей десяти научным центрам

В числе грантополучателей оказались центры, занимающиеся разработками по приоритетным направлениям научно-технического развития страны, в том числе развитием агропромышленного комплекса, лазерных технологий, лечением эндокринных заболеваний, разработкой сверхзвуковых перелётов.