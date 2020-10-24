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Правительство предоставит гранты по 200 млн рублей десяти научным центрам

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Десять научных центров России мирового уровня получат гранты размером более 200 млн руб., соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В числе грантополучателей оказались центры, занимающиеся разработками по приоритетным направлениям научно-технического развития страны, в том числе развитием агропромышленного комплекса, лазерных технологий, лечением эндокринных заболеваний, разработкой сверхзвуковых перелётов.

Победителями конкурсного отбора стали «Агротехнологии будущего», «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», Центр фотоники, Центр персонализированной медицины, Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала,  «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», «Интегративная физиология – медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости», «Сверхзвук», «Передовые цифровые технологии», а также Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных