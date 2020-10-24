Правительство предоставит гранты по 200 млн рублей десяти научным центрам
Десять научных центров России мирового уровня получат гранты размером более 200 млн руб., соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
В числе грантополучателей оказались центры, занимающиеся разработками по приоритетным направлениям научно-технического развития страны, в том числе развитием агропромышленного комплекса, лазерных технологий, лечением эндокринных заболеваний, разработкой сверхзвуковых перелётов.
Победителями конкурсного отбора стали «Агротехнологии будущего», «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», Центр фотоники, Центр персонализированной медицины, Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала, «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», «Интегративная физиология – медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости», «Сверхзвук», «Передовые цифровые технологии», а также Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний.