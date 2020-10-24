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Директора космического центра «Восточный» арестовали на два месяца

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Директора космического центра «Восточный», филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Романа Бобкова арестовали, на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

«Руководствуясь ст. 08 УПК РФ, суд постановил избрать в отношении подозреваемого Бобкова Р.В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 декабря 2020 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда пояснили, что ходатайство об аресте было направлено следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Амурской области. Следствие подозревает Бобкова в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу).

Как пишет «Коммерсантъ», следствие считает, что Бобков уговорил главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны выдать фальшивую документацию по итогам проверки на недостроенные водозаборные сооружения для космодрома и ЗАТО Циолковский. Взамен он обещал инспектору и его жене должности в КЦ «Восточный» с зарплатой в 500 000 руб. в месяц. Ущерб от этих преступлений составил около 500 млн руб., считают в СК.

В «Роскосмосе» отказались на запрос ТАСС комментировать информацию о задержании Бобкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных