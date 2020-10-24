Директора космического центра «Восточный» арестовали на два месяца
Директора космического центра «Восточный», филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Романа Бобкова арестовали, на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.
«Руководствуясь ст. 08 УПК РФ, суд постановил избрать в отношении подозреваемого Бобкова Р.В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 декабря 2020 г.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе суда пояснили, что ходатайство об аресте было направлено следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Амурской области. Следствие подозревает Бобкова в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу).
Как пишет «Коммерсантъ», следствие считает, что Бобков уговорил главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны выдать фальшивую документацию по итогам проверки на недостроенные водозаборные сооружения для космодрома и ЗАТО Циолковский. Взамен он обещал инспектору и его жене должности в КЦ «Восточный» с зарплатой в 500 000 руб. в месяц. Ущерб от этих преступлений составил около 500 млн руб., считают в СК.
В «Роскосмосе» отказались на запрос ТАСС комментировать информацию о задержании Бобкова.