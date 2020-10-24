Директора космического центра «Восточный» арестовали на два месяца

Как пишет «Коммерсантъ», следствие считает, что Бобков уговорил главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны выдать фальшивую документацию по итогам проверки на недостроенные водозаборные сооружения для космодрома и ЗАТО Циолковский. Взамен он обещал инспектору и его жене должности в КЦ «Восточный» с зарплатой в 500 000 руб. в месяц. Ущерб от этих преступлений составил около 500 млн руб., считают в СК.