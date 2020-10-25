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В центр Минска стягивают силовиков и спецтехнику перед акцией протеста

Ведомости

Правоохранители стягивают личный состав и спецтехнику в центр Минска, где должна в воскресенье пройти массовая протестная акция, пишет Tut.by.

Силовики сосредоточили силы у стелы «Минск – город-герой», на Партизанском проспекте, в районе площади Независимости и других точках города.

Как уточняет корреспондент «РИА Новости», сотрудники ДПС стали перекрывать с утра движение на улицах, прилегающих к проспекту Независимости, на котором движение остается еще открытым. Корреспондент также обратил внимание на то, что силовики начали оцеплять центральные площади Минска гораздо позже обычного.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила белорусским властям с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы государства.

Тихановская заявляла, что у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных