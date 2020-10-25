В центр Минска стягивают силовиков и спецтехнику перед акцией протеста
Правоохранители стягивают личный состав и спецтехнику в центр Минска, где должна в воскресенье пройти массовая протестная акция, пишет Tut.by.
Силовики сосредоточили силы у стелы «Минск – город-герой», на Партизанском проспекте, в районе площади Независимости и других точках города.
Как уточняет корреспондент «РИА Новости», сотрудники ДПС стали перекрывать с утра движение на улицах, прилегающих к проспекту Независимости, на котором движение остается еще открытым. Корреспондент также обратил внимание на то, что силовики начали оцеплять центральные площади Минска гораздо позже обычного.
В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила белорусским властям с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы государства.
Тихановская заявляла, что у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%.