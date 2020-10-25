Мясников ответил Жириновскому на призыв лишить его диплома врача
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал в Telegram заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего лишить его диплома.
«Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю своё мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и вы», — заявил он.
Жириновский ранее в эфире радио «Комсомольская правда» обвинил Мясникова в том, что его позиция по коронавирусу не соответствует его профессии.
«Я бы на месте (Михаила) Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?», — заявил он.
Как отмечает радиостанция, так Жириновский отреагировал на слова Мясникова, заявившего, что не видит смысла в введении запрета на авиасообщение России с Турцией и Мальдивами из-за коронавируса.
Границы России частично открыты уже более двух месяцев. В конце сентября авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С августа границы открыты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией (в последнем случае — при наличии вида на жительство в стране). До этого границы России были закрыты в течение почти четырех месяцев. Однако с середины сентября ситуация в Москве и ряде регионов стала ухудшаться, был введен ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости.