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Оперштаб не намерен рекомендовать повторно закрывать границы России

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не намерен рекомендовать повторно закрыть границы страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — говорится в сообщении.

Границы России частично открыты уже более двух месяцев. В конце сентября авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С августа границы открыты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией (в последнем случае — при наличии вида на жительство в стране). До этого границы России были закрыты в течение почти четырех месяцев. Однако с середины сентября ситуация в Москве и ряде регионов стала ухудшаться, был введен ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал неэффективным закрытие границ при борьбе с коронавирусом.

14 октября оперштаб сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией с 1 ноября.

Ранее по теме: Ростуризм оценил потери отрасли от приостановки въездного туризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных