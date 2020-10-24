Оперштаб не намерен рекомендовать повторно закрывать границы России
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не намерен рекомендовать повторно закрыть границы страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба.
«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — говорится в сообщении.
Границы России частично открыты уже более двух месяцев. В конце сентября авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С августа границы открыты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией (в последнем случае — при наличии вида на жительство в стране). До этого границы России были закрыты в течение почти четырех месяцев. Однако с середины сентября ситуация в Москве и ряде регионов стала ухудшаться, был введен ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал неэффективным закрытие границ при борьбе с коронавирусом.
14 октября оперштаб сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией с 1 ноября.