В центре Минска проходит несанкционированный многотысячный марш оппозиции
В Минске проходит многотысячный марш оппозиции, очевидцы сообщают о первых задержаниях, передает портал Tut.by.
По информации портала, протестующие начали свое движение по проспекту Независимости, голова многочисленной колонны уже дошла до стелы «Минск – город-герой». Сообщается также о нескольких задержанных журналистах.
Протестные акции проходят также в Гомеле, Бресте, Новополоцке, Могилеве, Гродно и других городах. В Лиде, по словам очевидцев, начались массовые задержания протестующих. Tut.by называет сегодняшний марш самой многочисленной протестной акцией за последний месяц.
Как уточняет корреспондент ТАСС, в Минске группы протестующих стягиваются в центр из разных частей города, другая колонна людей расположена сейчас у площади Победы. По информации «Интерфакса», силовики стягивают бронетехнику к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, подходы к ней полностью блокированы.
В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила белорусским властям с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы государства.
Тихановская заявляла, что у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий.
20 октября Александр Лукашенко объявил о смене тактики в отношении протестующих в стране. Президент пообещал, что благодаря современным средствам власти привлекут к ответственности каждого, «кто шатается по Минску, ведет себя внаглую».
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.