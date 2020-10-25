«Краснодар» заявил о предвзятом судействе в матче со «Спартаком»

«Хочется заметить "Спартаку", что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче», — приводятся его слова на официальном сайте «Краснодара».