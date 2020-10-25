«Краснодар» заявил о предвзятом судействе в матче со «Спартаком»
Гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг заявил, что «Спартак» смог одержать победу над «быками» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1 благодаря предвзятому судейству.
«Хочется заметить "Спартаку", что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче», — приводятся его слова на официальном сайте «Краснодара».
По его словам, судьи «диаметрально противоположным образом» оценили два эпизода борьбы в штрафной. В первом случае игрок «Спартака» грубо нарушил правила, оттолкнув соперника двумя руками, а во втором мяч находился не в зоны этой борьбы, считает Хашиг.
«В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат», — пояснил он.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в комментарии порталу «Чемпионат» заявил, что все необходимые оценки будут даны после того, как Экспертно-судейская комиссия рассмотрит все эпизоды.