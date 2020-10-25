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«Краснодар» заявил о предвзятом судействе в матче со «Спартаком»

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Гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг заявил, что «Спартак» смог одержать победу над «быками» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1 благодаря предвзятому судейству.

«Хочется заметить "Спартаку", что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче», — приводятся его слова на официальном сайте «Краснодара».

По его словам, судьи «диаметрально противоположным образом» оценили два эпизода борьбы в штрафной. В первом случае игрок «Спартака» грубо нарушил правила, оттолкнув соперника двумя руками, а во втором мяч находился не в зоны этой борьбы, считает Хашиг.

«В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат», — пояснил он.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в комментарии порталу «Чемпионат» заявил, что все необходимые оценки будут даны после того, как Экспертно-судейская комиссия рассмотрит все эпизоды.

Ранее по теме: РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных