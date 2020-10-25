Герман Греф сделал прививку от коронавируса
Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что сделал прививку от коронавируса.
«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, И не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — цитирует его «РИА Новости».
В апреле Сбербанк объявлял, что направит 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в числе спонсируемых банком производителей опытных вакцин от COVID-19 – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и научный центр «Вектор».
В мае 2020 г. Сбербанк учредил компанию «Иммунотехнологии», которая должна выполнять роль проектного офиса для организации производства российской вакцины от коронавируса.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.
Клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса центра Чумакова начались 7 октября в Новосибирске. 19 октября испытания начались в Кирове и Санкт-Петербурге.