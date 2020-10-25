Герман Греф сделал прививку от коронавируса

«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, И не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — цитирует его «РИА Новости».