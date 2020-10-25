Россиян предупредили о последствиях безответственного отношения к маскам
Использование медицинских масок превратилось для россиян в формальность, что является основной ошибкой в период пандемии коронавируса, поскольку вместе с пренебрежением остальными мерами профилактики такое отношение увеличивает шанс заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в комментарии ТАСС.
«Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как правило, штрафов, или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины. Это основная ошибка. Это стало формальностью», — рассказал он.
Такое отношение выражается в неправильном использовании масок в повседневной жизни, продолжил врач. Так, многие россияне не закрывают маской нос или вовсе носят ее на подбородке, а также используют одну маску на протяжении нескольких недель.
Помимо этого жителям России следует помнить о необходимости избегать прикосновений к своему лицу, находясь на улице и пользоваться санитайзерами в общественных местах. Другая ошибка россиян заключается в игнорировании требований соблюдать социальную дистанцию, добавил эксперт.
Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшие две недели позволяют надеяться на снижение динамики заболеваемости коронавирусом в столице.
Собянин также подчеркнул, что сейчас в столице не требуется введение новых ограничений, однако необходимо неукоснительное соблюдение уже действующих мер. Большинство москвичей эти меры выполняет, добавил он.
В пятницу президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».