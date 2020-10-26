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Рособрнадзор объяснил правила перевода школ на дистанционное обучение

Ведомости

Главы регионов России должны иметь полномочия переводить школы всего региона или отдельных районов на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что перевод школ на дистанционку распространяется на все школы региона, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Согласно закону, школы могут сами выбирать, какие онлайн-ресурсы, сервисы и платформы использовать для дистанционного обучения.

«Ситуация везде разная. Как она будет складываться, покажут ближайшие месяцы. Мы надеемся, что школьники смогут полноценно учиться в очном формате, потому что дистанционный формат не сможет полностью заменить очную работу учителя с классом», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы с 5 по 18 октября в школах Москвы. С 19 октября ученики первых-пятых классов учатся очно, школьники с шестого по одиннадцатый класс до 1 ноября будут учиться дистанционно. Главы нескольких других регионов также объявляли каникулы в школах и перевели их на дистанционку.

В середине марта 2020 г. все школы в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Также из-за пандемии период проведения ЕГЭ несколько раз сдвигался на более позднее время и прошел в июле-августе. В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен.

Ранее по теме: Голикова призвала сохранить доступность дистанционного обучения в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных