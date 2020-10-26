Рособрнадзор объяснил правила перевода школ на дистанционное обучение

В середине марта 2020 г. все школы в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Также из-за пандемии период проведения ЕГЭ несколько раз сдвигался на более позднее время и прошел в июле-августе. В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен.