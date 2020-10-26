Рособрнадзор объяснил правила перевода школ на дистанционное обучение
Главы регионов России должны иметь полномочия переводить школы всего региона или отдельных районов на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве пояснили, что перевод школ на дистанционку распространяется на все школы региона, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Согласно закону, школы могут сами выбирать, какие онлайн-ресурсы, сервисы и платформы использовать для дистанционного обучения.
«Ситуация везде разная. Как она будет складываться, покажут ближайшие месяцы. Мы надеемся, что школьники смогут полноценно учиться в очном формате, потому что дистанционный формат не сможет полностью заменить очную работу учителя с классом», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы с 5 по 18 октября в школах Москвы. С 19 октября ученики первых-пятых классов учатся очно, школьники с шестого по одиннадцатый класс до 1 ноября будут учиться дистанционно. Главы нескольких других регионов также объявляли каникулы в школах и перевели их на дистанционку.
В середине марта 2020 г. все школы в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Также из-за пандемии период проведения ЕГЭ несколько раз сдвигался на более позднее время и прошел в июле-августе. В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен.