Белоруссия за неделю отказала во въезде почти 600 иностранцам
Пограничники Белоруссии отказали во въезде в страну за прошедшую неделю 595 иностранцам, сообщает «БелТА» со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.
«За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам», — говорится в сообщении. По словам Бычковского, большинство из них — «крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».
Основная масса приезжих пыталась въехать в Белоруссию из соседних стран — Украины, Польши и Литвы, добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия, Китай и ряд других государств считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.