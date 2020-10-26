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Белоруссия за неделю отказала во въезде почти 600 иностранцам

Ведомости

Пограничники Белоруссии отказали во въезде в страну за прошедшую неделю 595 иностранцам, сообщает «БелТА» со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

«За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам», — говорится в сообщении. По словам Бычковского, большинство из них — «крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».

Основная масса приезжих пыталась въехать в Белоруссию из соседних стран — Украины, Польши и Литвы, добавил он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. 

Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия, Китай и ряд других государств считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных