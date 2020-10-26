Белоруссия за неделю отказала во въезде почти 600 иностранцам

«За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам», — говорится в сообщении. По словам Бычковского, большинство из них — «крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».