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В Тульской области ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

Ведомости

Губернатор Тульской области своим указом обязал граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции с 27 октября по 9 ноября 2020 г. для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, с 27 октября по 9 ноября 2020 года», — говорится в документе.

Покинуть дом можно будет для обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы и от него, посещения ближайшего магазина, выгула домашних животных и выноса мусора. Работодателям необходимо перевести работников старше 65 лет на дистанционный режим работы, предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск или оформить листок нетрудоспособности.

В Москве с 28 сентября сроком на месяц был введен домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября были отправлены на продленные каникулы. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет. 

По данным оперативного штаба, в Тульской области за минувшие сутки выявлено 104 новых случая коронавируса, 53 человека выздоровели, двое скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных