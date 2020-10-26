В Тульской области ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Москве с 28 сентября сроком на месяц был введен домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября были отправлены на продленные каникулы. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет.