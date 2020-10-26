В Тульской области ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Тульской области своим указом обязал граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции с 27 октября по 9 ноября 2020 г. для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, с 27 октября по 9 ноября 2020 года», — говорится в документе.
Покинуть дом можно будет для обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы и от него, посещения ближайшего магазина, выгула домашних животных и выноса мусора. Работодателям необходимо перевести работников старше 65 лет на дистанционный режим работы, предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск или оформить листок нетрудоспособности.
В Москве с 28 сентября сроком на месяц был введен домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября были отправлены на продленные каникулы. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет.
По данным оперативного штаба, в Тульской области за минувшие сутки выявлено 104 новых случая коронавируса, 53 человека выздоровели, двое скончались.