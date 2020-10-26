Путин поручил улучшить работу по профилактике абортов
Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета поручил до 1 мая следующего года оценить работу медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по ее улучшению. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы, в том числе обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов», — сказано в тексте поручения.
Отмечается, что в такую работу входят правовая, психологическая и медико-санитарная помощь беременным женщинам. Данная поддержка должна осуществляться за счет покрытия расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата, говорится в поручении.
Ранее сегодня уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за последние пять лет рождаемость в России сократилась почти на четверть — 23,7%. Кроме того, по ее словам, снизился и коэффициент рождаемости — показатель, демонстрирующий, сколько родила женщина за свой репродуктивный период. В 2020 г. он составляет 1,5, тогда как три года назад был на уровне 1,62. Однако при этом в стране уменьшилось и количество абортов, констатировала Кузнецова.