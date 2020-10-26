Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин поручил улучшить работу по профилактике абортов

Ведомости

Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета поручил до 1 мая следующего года оценить работу медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по ее улучшению. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы,  в том числе обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов», — сказано в тексте поручения.

Отмечается, что в такую работу входят правовая, психологическая и медико-санитарная помощь беременным женщинам. Данная поддержка должна осуществляться за счет покрытия расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата, говорится в поручении. 

Ранее сегодня уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за последние пять лет рождаемость в России сократилась почти на четверть — 23,7%. Кроме того, по ее словам, снизился и коэффициент рождаемости — показатель, демонстрирующий, сколько родила женщина за свой репродуктивный период. В 2020 г. он составляет 1,5, тогда как три года назад был на уровне 1,62. Однако при этом в стране уменьшилось и количество абортов, констатировала Кузнецова. 

Ранее по теме: Песков объяснил ухудшение прогноза по убыли населения в России

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных