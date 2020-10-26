Путин поручил улучшить работу по профилактике абортов

Ранее сегодня уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за последние пять лет рождаемость в России сократилась почти на четверть — 23,7%. Кроме того, по ее словам, снизился и коэффициент рождаемости — показатель, демонстрирующий, сколько родила женщина за свой репродуктивный период. В 2020 г. он составляет 1,5, тогда как три года назад был на уровне 1,62. Однако при этом в стране уменьшилось и количество абортов, констатировала Кузнецова.