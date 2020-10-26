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Дело об убийстве бизнесмена Петрова передали в центральный аппарат СК

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (ч. 2 ст. 105 УК РФ) для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — сказала Петренко.

Вечером 24 октября неизвестный выстрелом в грудь из огнестрельного оружия с противоположного берега реки убил 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом. По данным следствия, убийство было заказным, то есть оно совершено по найму.

Петров занимал должность депутата Совета депутатов Выборга. Помимо этого, убитый был отцом бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Ранее по теме: СК возбудил дело по факту убийства депутата Выборгского района Петрова

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных