Дело об убийстве бизнесмена Петрова передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.
«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (ч. 2 ст. 105 УК РФ) для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — сказала Петренко.
Вечером 24 октября неизвестный выстрелом в грудь из огнестрельного оружия с противоположного берега реки убил 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом. По данным следствия, убийство было заказным, то есть оно совершено по найму.
Петров занимал должность депутата Совета депутатов Выборга. Помимо этого, убитый был отцом бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.