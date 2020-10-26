Дело об убийстве бизнесмена Петрова передали в центральный аппарат СК

Вечером 24 октября неизвестный выстрелом в грудь из огнестрельного оружия с противоположного берега реки убил 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом. По данным следствия, убийство было заказным, то есть оно совершено по найму.